Zweite Veranstaltung in Asbach: Ein Bürgerdialog gegen Hass und Hetze

Bereits im Februar dieses Jahres fand eine Kundgebung „Für Dialog und Demokratie gegen Hass und Hetze“ in Asbach statt. Der Veranstalter Andreas Balensiefen und sein Team wollen das Thema weiterhin aktiv in den Blick nehmen und lebendig gestalten.

Es fand ein Bürgerdialog gegen Hass und Hetze in Asbach statt. Foto: Heinz-Werner Lamberz

So gab es nun kurz vor der Wahl einen weiteren Dialog für die Demokratie, der sich lohnte, rund 60 Besucher nahmen daran teil. Keine Stimme den Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechts- oder linksextrem, eingestuft wurden, lautete der Aufruf. Unter anderem wurde über jüngste Geschehnisse gesprochen, die in einer gesunden Demokratie nicht geduldet werden sollen. Attacken gegen Politiker, die auch in jüngster Zeit immer wieder beleidigt wurden oder Bedrohungen ausgesetzt waren, waren Gesprächsthemen. Das Veranstaltungsteam setzt sich für Respekt, Einigkeit, Recht und Freiheit ein – und gegen Hass und Hetze. wla Foto: Heinz-Werner Lamberz