Plus Linz/Region

Zweite Auflage der „Night of Light“: Rathaus in Linz strahlt rot

Trotz kleiner Öffnungsschritte ist es noch ein weiter Weg hin zur Normalität: Nach 2020 machte auch in diesem Jahr die Event- und Veranstaltungsbranche auf ihre prekäre Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam – und zwar mit rot angeleuchteten Gebäuden bundesweit. Auch in der Region wurde die Aktion angenommen. Das Linzer Rathaus wurde in der zweiten „Night of Light“ am späten Dienstagabend – wie auch das Schloss Arenfels in Bad Hönningen – rot und mit dem Slogan „#AlarmstufeRot“ angestrahlt, um ein Zeichen für die Kultur- und Veranstaltungsszene zu setzen.