Zweimal geimpft, trotzdem einsam: Regeln im Seniorenheim bleiben unverändert

Karten- und Quizrunden in kleinen Gruppen, Vorlesestunden, Corona-konforme Gottesdienste, eine Vernissage, die viermal am gleichen Tag stattfindet: Diese Aktivitäten zeigen beispielhaft, was in Senioreneinrichtungen im Kreis Neuwied trotz nach wie vor starker Einschränkungen möglich ist auf dem Weg zurück in die Normalität vor Corona. Viele Bewohner in den Pflegeheimen genießen den kompletten Impfschutz, dennoch ist ihre Situation angespannt, weil erst wenige Lockerungen umgesetzt sind. Droht erneut eine Vereinsamung – diesmal trotz Impfung?