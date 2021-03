Kreis Neuwied

Zwei weitere Todesfälle im Kreis Neuwied: Inzidenz liegt bei 83,7

Seit Freitag sind im Kreis Neuwied 56 neue Corona-Fälle sowie zwei weitere Todesfälle registriert worden. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die meisten Infektionen sind in der Stadt Neuwied (24) verortet. Aber auch in jeder Verbandsgemeinde sind neue Fälle hinzugekommen. Die Verstorbenen stammen aus Altwied (Jahrgang 1935) und Döttesfeld (Jahrgang 1939). Die Summe aller Positivfälle steigt damit auf 5325 an. Bisher gibt es im Kreis Neuwied 180 nachgewiesene Fälle von Corona-Mutationen. Der Inzidenzwert liegt laut aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt bei 83,7.