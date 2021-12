Wenn sich der Leutesdorfer Rat am Montag trifft, geht es unter anderem um das Thema Verkehrsberuhigung. Zwei Straßen hat die CDU in einem Antrag zum Thema gemacht, einmal die August-Bungert-Straße unten am Rhein hinter dem Zolltor und zum anderen zwei Stellen am Neuen Weg.