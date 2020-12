Kreis Neuwied

Auch am Montag hat der Krisenstab der Neuwieder Kreisverwaltung wieder positive Corona-Fälle zu verzeichnen: Zwei Personen haben sich neu mit dem Virus infiziert. In einem Fall handelt es sich um eine Kontaktperson von einer bereits zuvor positiv getesteten Person. Unklarheiten gibt es noch, was den Weg der Ansteckung bei der zweiten Person betrifft. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ hoch, dass es sich auch da um eine Kontaktperson handelt.