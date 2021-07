Zwei junge Frauen haben laut Polizei in der Nacht auf Sonntag ein Trinkgelage in der Wohnung einer der Beteiligten in Dierdorf veranstaltet. Im Verlaufe der Nacht kam es dann zu einem handfesten Streit, in dessen Verlauf sich die erheblich alkoholisierten Frauen gegenseitig schlugen und die Haare ausrissen, heißt es weiter. Auch gingen Teile der Wohnungseinrichtung zu Bruch. Eine der Frauen konnte schließlich ins Badezimmer flüchten und die Polizei informieren.