Geschichten von gewieften Straftätern, die sich vor Gericht klug zu verteidigen wissen, sind faszinierend. In der Realität kommen die allerdings eher selten vor. Ein Fall, bei dem sich der Angeklagte aus dem Kreis Neuwied mehrfach in hohem Maße unvernünftig verhalten hatte, wurde jetzt vor dem Amtsgericht in Neuwied verhandelt.