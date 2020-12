Kreis Neuwied

Das Landgericht Koblenz hat einen 29-jährigen Angeklagten aus der Verbandsgemeinde Puderbach wegen des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit dem Erwerb von Betäubungsmitteln zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Die Richter legten dem Mann zudem den Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit dem Betäubungsmittelhandel in sieben Fällen zur Last.