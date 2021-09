Immer mehr Menschen zieht es in den nördlichen Kreis Neuwied. Immer mehr Kitaplätze werden deshalb gebraucht und immer mehr Kitas gebaut. Die Kita-Kinder von heute werden bald in die Grundschule und dann in weiterführenden Schulen wechseln. Da stellt sich die Frage, ob die Schulen auf die steigenden Schülerzahlen vorbereitet sind oder muss jetzt dringend darüber nachgedacht werden, Schulen zu erweitern oder auch neue zu bauen?