Plus Buchholz Zusatzangebot ohne Konkurrenz zu machen: Kulturteam in Buchholz hat jetzt schon ganz viel vor Von Daniel Rühle i Die Mitglieder des Kulturteams Buchholz Barbara Sterzenbach (von links), Uwe Holstein, Steffi Klör und Nadine Schwabbacher beratschlagen über die besten Termien für Veranstaltungen. Bei der jüngsten Sitzung fehlten Katja Sellge und Stefan Hohn. Foto: Daniel Rühle Ob Rudelsingen, Babykonzert oder Poetry Slam: Die Ehrenamtler planen für ihren Ort verschiedene Veranstaltungen, um den Buchholzern noch mehr anbieten zu können. Lesezeit: 2 Minuten

„Freitag“, „oder Donnerstag“, „lieber am Samstag“: Es hat schon etwas von Feilschen, wenn das neue Kulturteam in Buchholz unter der Leitung der Ersten Beigeordneten Steffi Klör über die besten Termine für Veranstaltungen in der Gemeinde nachdenkt. Gerade frisch gegründet sind die sechs Mitglieder voller Tatendrang – und haben bereits jetzt ...