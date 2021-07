Zur Person Thomas Hecking (55) wohnt in Roßbach. Seit 38 Jahren ist er im Polizeidienst. Er hat im Laufe seiner Karriere bereits in einigen Dienststellen gearbeitet: Straßenhaus, Neuwied, Altenkirchen, Wittlich, Mainz.

Hecking war außerdem fünf Jahre lang als Lehrer für Nachwuchspolizisten an der Berufsfachschule tätig. 2018 bis 2020 arbeitete er in Koblenz für den Polizeipräsidenten, bevor er seinen ersten Posten als Dienststellenleiter in Linz antrat. drü