Kreis Neuwied

Der Wald als Freizeitziel hat in diesem Jahr einen regelrechten Ansturm erlebt. Aufgrund der Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie haben in den vergangenen Monaten so viele Menschen wie nie zuvor die heimischen Wälder als Freizeitziel zum Wandern, Radfahren und Erholen neu entdeckt. Unsere Wälder dienen gleichzeitig als Erholungsraum, Natur- und Lebensraum sowie als Rohstofflieferant. Darüber hinaus sind sie unverzichtbar für den Klimaschutz. Gerade in dieser Hinsicht musste der Wald in den letzten Jahren und insbesondere in 2020 wieder einiges durchmachen.