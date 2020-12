Leutesdorf

Eigentlich würde sie derzeit bekleidet mit Tracht und Krone auf vielen Festen und veranstaltungen in der Region Weinfans aus nah und fern willkommen heißen. Die repräsentativen Aufgaben der Leutesdorfer Weinkönigin Nina I. sind jedoch durch die Corona-Krise so gut wie zum Erliegen gekommen. Nina Meickmann hatte noch vor wenigen Wochen nicht gedacht, dass sich das alltägliche Leben so radikal verändern würde. Die Weinkönigin hat Verständnis für die Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt. Und doch ist sie enttäuscht, dass die Veranstaltungen rund um den Wein, für den sie so gern werben würde, ins Wasser fallen.