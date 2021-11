Zum Unternehmen

Die Biotech GmbH mit Hauptsitz in Wiesbaden ist nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Design, Herstellung und Vertrieb von chirurgischen Knochen-Implantat-Systemen tätig. Die Biotech GmbH produziert unter eigenem Namen. Es entwickelt auch Operationstechniken für seine Produkte.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Qualität seiner Produkte zu „erschwinglichen Preisen“ dazu geführt hat, dass es seinen Marktanteil jedes Jahr ausbauen konnte. Das Management erwartet nach eigenen Angaben die gleiche Entwicklung in den kommenden Jahren. In seiner ungarischen Zentrale, die mit EU-Fördermitteln vor Kurzem in der Nähe von Budapest entstanden ist, sollen laut Internetseite in Zukunft bis zu 200 Mitarbeiter beschäftigt sein. Weitere Informationen gibt's im Internet auf der Seite www.biotech-medical.com