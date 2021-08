Es war eine traurige Episode im Sommer 1988: das Geiseldrama von Gladbeck, in dessen Verlauf drei Menschen ums Leben kamen. Der Bankraub in Nordrhein-Westfalen mit einer halsbrecherischen Flucht durch die halbe Bundesrepublik und der Geiselnahme endete vor 33 Jahren am 18. August 1988 auf der A 3 zwischen Bad Honnef und Windhagen.