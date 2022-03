Zum dritten Mal in Neuwied: Rund 200 Teilnehmer bei Friedens-Mahnwache

In zahlreichen Wortbeiträgen zeigten sich die Redner entsetzt über die Kriegshandlungen in der Ukraine, solidarisierten sich aber auch mit den mutigen Menschen in Russland, die ihre Stimme gegen den Krieg erheben. Das Bündnis bilden SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, FWG, Linke, die Bürgerliste Ich tu's, DGB, Amnesty international, Friedensdienst Eirene, Arbeiterwohlfahrt, VdK, Mieterbund, Pulse of Europe und ReThink.