Plus Rheinbrohl

Zuhause für Spinnen und Käfer gebaut: Rheinbrohl hat jetzt eine Naturkita

Von Sabine Nitsch

i Bürgermeister Jan Ermtraud (rechts) besuchte die neue Naturkita Casa Natura in Rheinbrohl. Stephanie Neumann und Jan Meschede erläuterten das Konzept und wie die Kinder profitieren. Foto: Sabine Nitsch

„Das Tollste am Naturkindergarten ist, dass es toll hier ist“, so bringt Tom (5) auf den Punkt, was die Kinder im neuen Naturkindergarten Casa Natura in Rheinbrohl erleben. Die Begeisterung sieht man Tom an: Leuchtende Augen, rote Wangen, Hände, Hose und Anorak, die vor Dreck stehen und davon zeugen, dass intensiv gespielt wurde. „Wir haben schon eine Tierauffangstation gebaut. Da sind jetzt Spinnen, Ohrenkneiferkäfer und Marienkäfer drin.“