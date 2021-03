Die Zahlen sind erschreckend: Weltweit landen pro Jahr etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Müll, in Deutschland sind es etwa 12 Millionen Tonnen. Auch in Neuwied kommt längst nicht alles auf die Teller, was als Lebensmittel in die Läden geliefert wird. Rechnet man die Zahlen um, dürften allein in der Stadt pro Jahr etwa 1000 Tonnen weggeworfen werden.