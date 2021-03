Es war eine lange Durststrecke für den Neuwieder Zoo: Monatelang waren die Tore geschlossen. In der vergangenen Woche dann die positive Nachricht für Direktor Mirko Thiel: Das Außengelände darf wieder geöffnet werden. Nach rund einer Woche gilt es nun, ein erstes Fazit zu ziehen, und das fällt durchaus positiv aus – auch wenn noch zahlreiche Optimierungen, gerade beim Bezahlvorgang, notwendig sind und die Besucher in Spitzenzeiten viel Zeit für die Schlange am Eingang einplanen müssen.