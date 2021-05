Ein neuer Termin steht schon fest. Rockfreunde vermissen die Treffen. Gitarrenriffs peitschen durch die Menge. Harte Rockklänge euphorisieren die Besucher. Das Publikum beklatscht und feiert die Bands lautstark. So war es oft in den vergangenen Jahren. Aber in diesem Jahr – wie auch schon 2020 – fällt das „Rock-the-forest-Festival“ in Rengsdorf aus. Diese Entscheidung steht seit Kurzem fest.