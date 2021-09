Kunst und Kultur haben in Unkel ein neues Domizil: In dem mehr als 2000 Quadratmeter großen Kunstgarten von Nicole Hahn an der Kamener Straße gab es zum Auftakt nicht nur Kunst zu sehen, es gab auch Wortkunst zu erleben, die der Düsseldorfer Lyriker, Essayist und Autor Frank Schablewski bei einer Lesung zu Gehör brachte. Den musikalischen Punkt setzte die Formation Soulful of Blues bei der Eröffnung unter die Veranstaltung, zu der der Unkeler Kunstverein für zwei Tage eingeladen hatte.