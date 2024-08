Zu Besuch aus Tunesien in Dierdorf: 17-Jährige wird vermisst

Die Polizei sucht nach einem vermissten Mädchen, das zuletzt am Montag in Dierdorf gesehen wurde.

Anzeige

Seit Montag, 12. August, wird die 17-jährige Nassib Zamali vermisst. Zuletzt hielt sie sich am genannten Tag gegen 13.30 Uhr in der Pfarrstraße in Dierdorf auf, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Jugendliche lebt in Tunesien und ist derzeit zu Besuch bei Verwandten in Dierdorf. Sie spricht Arabisch und etwas Englisch und Französisch.

Folgende Personenbeschreibung gibt die Polizei heraus: Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, 80 Kilo schwer, von kräftiger Statur. Sie hat lange, schwarze Haare und dunkelbraune Augen.

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied: Tel. 02631/8780.