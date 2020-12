Neuwied

Es ist ein Hoffnungsschimmer am Horizont für den Neuwieder Zoo und dessen Direktor Mirko Thiel: Die am Freitag, 17. April, von der Landesregierung bei einer Pressekonferenz vorgestellte Landesverordnung zu Lockerungen der Corona-Auflagen sieht vor, dass Zoos und Tierparks ab Montag, 20. April, wieder unter Auflagen öffnen dürfen. Außenanlagen sollen bei strengen Zutrittskontrollen wieder für den Besucherverkehr zugänglich gemacht werden dürfen. Nach den letzten Wochen, die geprägt waren von finanzieller Ungewissheit und Ängsten, ist diese Nachricht ein echter Stimmungsaufheller für die Tierpfleger in Heimbach-Weis.