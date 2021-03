Asbach

Zimmerbrand in Asbach schnell gelöscht

Schreck am Samstagabend für eine Familie in Asbach: Die Feuerwehr des Westerwaldortes ist um 20 Uhr zu einem Zimmerbrand in den Asbacher Ortsteil Hinterplag gerufen worden. Die Bewohner hatten laut Mitteilung der Polizei den Brand selbst festgestellt und sofort den Notruf gewählt. Gleichzeitig haben sie das Haus sofort verlassen und blieben somit unverletzt.