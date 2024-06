Zeit für eine Beförderung: Drei Ausbilder bei der Feuerwehr im Kreis Neuwied ernannt

Anzeige

Wer zeigen möchte, dass er im Trend liegt, bedient sich nach Angaben der Kreisverwaltung Neuwied der englischen Sprache. Etwa bei dem eingedeutschten Wort „Coaching“. Ein Coach ist zuweilen ein Trainer, gern auch Übungsleiter, aber auf jeden Fall ein Ausbilder. Und in manchen Bereichen ist Ausbildung besonders wichtig. Etwa bei der Feuerwehr.

Für den Landkreis Neuwied hat Landrat Achim Hallerbach kürzlich drei Feuerwehrkameraden in den Rang von Kreisausbildern befördert. Mit Mario Dinges (Dierdorf), Tobias Dittrich (Rengsdorf) und Pierre Kaballo (Großmaischeid) können sich nun weitere drei Kreisausbilder dieser Aufgabe widmen. Neben mehrjährigen Erfahrungen im Bereich des Feuerwehrwesens und einer Ausbildung zum Gruppenführer Feuerwehr benötigen die Kreisausbilder eine Ausbildung für die Lehrtätigkeit.

Diese wird durch den Lehrgang Ausbilden in der Feuerwehr an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie erworben. Dem ist der Ausbildernachweis der Handwerksordnung beziehungsweise der Industrie- und Handelskammer gleichgestellt. „Den drei Feuerwehrkameraden danke ich herzlich für die Bereitschaft, neben den normalen Diensten und Einsätzen, zusätzliche Zeit einzubringen, um andere Kameradinnen und Kameraden zu schulen und fortzubilden“, so Landrat Achim Hallerbach.