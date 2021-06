Zahl der Kurzarbeiter im Kreis Neuwied sinkt seit Dezember um die Hälfte: Weniger Erwerbslose im Juni gezählt

Der Juni hat dem Arbeitsmarkt im Kreis Neuwied ordentlich Aufwind verschafft, heißt es im Bericht der Neuwieder Arbeitsagentur. So sank die Arbeitslosenquote im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,8 Prozent. Konkret waren 5172 Männer und Frauen erwerbslos gemeldet. Das sind 146 weniger als im Mai und 610 weniger als im Juni 2020. Zudem zeigen die statistischen Daten zu Stellenmarkt, Ausbildung und Kurzarbeit in den vergangenen vier Wochen eine deutliche Verbesserung.