Kreis Neuwied

Die Kurve flacht ab. Halten sich also alle im Kreis Neuwied an die Regeln? Sind die jetzt geplanten Lockerungen damit kein Problem? Nein, ganz so eindeutig sind die Zahlen der Corona-Infizierten im Kreis Neuwied leider nicht, sagt Tim Wessel, Sprecher der technischen Einsatzleitung im Kreis. Kommt die große Welle noch? Niemand weiß es.