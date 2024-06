Zahl der Erwerbslosen an Rhein und Wied im Juni leicht gestiegen: Mehr freie Stellen im Angebot

Nach wie vor zeigt sich der Arbeitsmarkt im Kreis Neuwied im Juni verhalten, jedoch stabil. So schätzt die Neuwieder Agentur für Arbeit die Lage ein.

Anzeige

Aktuell sind laut am Freitag veröffentlichter Statistik 5319 Menschen an Rhein und Wied auf der Jobsuche, 34 Personen mehr als im Mai und sogar 229 Betroffene mehr als vor einem Jahr. Dennoch sinkt die Erwerbslosenquote laut Agentur um 0,1 Prozentpunkte auf nunmehr 5,2 Prozent. Damit liegt die Quote um 0,1 Prozentpunkte über des Vorjahresmonats.

Eine konjunkturelle Erholung zeichnet sich bisher nicht ab. Damit lässt sich das vorsichtige Einstellungsverhalten der Unternehmen begründen. Agenturchefin Stefanie Adam

Ähnlich zögerlich zeigt sich der Stellenmarkt. In den vergangenen Wochen haben die Betriebe im Kreis Neuwied 196 neue Stellen an den Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Neuwied gemeldet. Das sind 26 Stellen mehr als im Vormonat gemeldet worden. Der Bestand an offenen Stellen steigt insgesamt um neun Stellen auf 1675 Stellen. Das sind 144 offenen Stellen als vor 12 Monaten.

„Eine konjunkturelle Erholung zeichnet sich bisher nicht ab. Damit lässt sich das vorsichtige Einstellungsverhalten der Unternehmen begründen. Dennoch ist und bleibt die Sicherung vorhandener und die Gewinnung zusätzlicher Arbeits- und Fachkräfte das treibende Thema in den Unternehmen“, sagt Agenturchefin Stefanie Adam. Insbesondere die Bereitschaft, Beschäftigte zu qualifizieren und die eigenen Fachkräfte auszubilden, sei weiterhin hoch. „Es gibt in vielen Branchen gute Chancen, das passende Ausbildungsmodell für sich zu finden“, so Adam.

Von der Suche nach einem Praktikumsplatz bis zum Abschluss des Ausbildungsvertrages bringen wir Ausbildungssuchende und Betriebe zusammen. Julia Flada, Teamleiterin Berufsberatung vor dem Erwerbsleben

Die duale Ausbildung sei eine wichtige Säule der Fachkräftesicherung, heißt es weiter. Sie bilde eine gute Grundlage für individuelle Karrierewege. Im Agenturbezirk Neuwied, zu dem die Kreise Neuwied und Altenkirchen gehören, sind laut Agentur derzeit noch 1042 Ausbildungsstellen unbesetzt. „In unserem Bezirk bieten die Betriebe eine Vielzahl verschiedener Ausbildungsberufe und Ausbildungsmodelle in Vollzeit und Teilzeit an. Gemeinsam mit dem Team des Arbeitgeberservices unterstützen unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater junge Menschen bei der Wahl des passenden Ausbildungsweges. Von der Suche nach einem Praktikumsplatz bis zum Abschluss des Ausbildungsvertrages bringen wir Ausbildungssuchende und Betriebe zusammen“, sagt Julia Flada, Teamleiterin Berufsberatung vor dem Erwerbsleben. red

Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, sollte die Ferien nutzen und sich die Unterstützung der Berufsberatung sichern per E-Mail an Neuwied.151-BBvE@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 02631/891.891