Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Kreis Neuwied steigt. Das Robert-Koch-Institut weist am Sonntag eine Inzidenz von 24,6 aus. Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenz am Sonntag mit 26,2 an (Samstag: 24,6).