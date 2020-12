Zähneknirschen beim Ratsbeschluss: Unkel bekommt wiederkehrende Beiträge

Unkel

Gegen eine Nein-Stimme hat der Unkeler Stadtrat die Einführung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge (wkB) auf den Weg gebracht. Was auf den ersten Blick nach Zustimmung klingt, war jedoch, wie die vorausgegangene Diskussion deutlich machte, für die CDU und die FWG nur die zähneknirschende Zustimmung zum derzeit kleineren Übel. Denn der bereits beschlossene Ausbau der Siebengebirgsstraße, die am Bahnhof vorbeiführt, wird richtig teuer (die RZ berichtete). Noch werden in Unkel Straßenbaumaßnahmen nach Einmalbeträgen abgerechnet. Einige Anlieger der Siebengebirgsstraße müssten dann mit Beiträgen von 40.000 Euro und mehr rechnen. Wenn nach wkB abgerechnet wird, werden alle Eigentümer in einem Abrechnungsgebiet zur Kasse gebeten . Die Last wird auf mehr Schultern verteilt.