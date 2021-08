Die Jugendlichen in Bad Hönningen bekommen ein Multifunktionssportgerät – oder wie sie sagen: eine Fitness-Area. Der Wunsch kam von den Jugendlichen selbst und wenn die für etwas brennen, dann setzt Nicole Emmler vom Projekt offene Jugendarbeit (PrOju) in Bad Hönningen auch alle Hebel in Bewegung, um ihren Vorschlag Wirklichkeit werden zu lassen.