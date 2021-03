Wüstung Rockenfeld: Aufgegeben, verlassen und doch weltberühmt

Dass ländliche Regionen oft von Abwanderung in die Städte betroffen sind, ist weithin bekannt. Viele Ortschaften an Rhein und Wied kennen dieses Schicksal, sind über die Jahre geschrumpft. Dass ein Ort deshalb aber komplett aufgegeben wird, inklusive Umsiedlung der Einwohner, ist hingegen selten und ungewöhnlich. Dieses Schicksal wiederfuhr dem kleinen Örtchen Rockenfeld im vorderen Westerwald in den 1960er-Jahren. Damals zu Feldkirchen gehörig, ist Rockenfeld heute eine Wüstung und nur noch wenig erinnert an das damalige Dorfleben. Wer sich dieser Tage auf Spurensuche begeben will, sollte etwas Wagemut mitbringen.