Dass Straßen und Plätze nach Kanzlern, Präsidenten oder historischen Bürgermeistern benannt werden, ist nichts Neues. Dass in Windhagen aber eine neue Straße in einem Neubaugebiet zukünftig Rudi-Höller-Straße heißen wird, ist alles andere als gewöhnlich, hatte Höller doch keine der drei genannten Positionen inne. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten digitalen Sitzung mit großer Zustimmung entschieden.