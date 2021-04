Wülfersberg-Grundschule in Gladbach: Sanierung wird umfangreicher als erwartet

Das Dach seit Jahren undicht, die Fenster veraltet, die Sanitäranlagen stark sanierungsbedürftig: Die Wülfersberg-Grundschule in Gladbach benötigt eine Generalüberholung, und diese sollte möglichst nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Dass es allerdings nun doch länger dauert als erwartet, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Gladbacher Ortsbeirats. Ortsvorsteher Guido Hahn hatte Yvonne Bösch und Elena Reuschenbach vom Immobilienmanagement der Stadt Neuwied zur virtuellen Sitzung eingeladen, um über den aktuellen Stand der Maßnahmen sowie die ersten Planungsschritte zu informieren. Bösch fand dabei klare Worte: „Wir stehen noch am Anfang.“