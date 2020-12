Gladbach

Es ist ein erster, wenn auch kleiner Schritt in die richtige Richtung: Pünktlich zum Schulbeginn haben sich der Gladbacher Ortsbeirat sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung ein Bild von den Sanierungsarbeiten an der Wülfersberg-Grundschule gemacht. Und dort zeigte sich, dass trotz kleiner Verbesserungen noch zahlreiche Sanierungsarbeiten notwendig sind, um die in die Jahre gekommene Schule wieder auf einen guten Stand zu bringen.