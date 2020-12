Wolfsjunge ganz nah am Kreis Neuwied: Experten vermuten eine Verbindung

Eitorf/Kreis Neuwied

In unmittelbarer Nähe zur Verbandsgemeinde Asbach sind erstmals Wolfsjunge in NRW fotografisch dokumentiert worden. Ob eine Verbindung zu den bereits nachgewiesenen Tieren im Kreis Neuwied besteht, ist noch offen, teilte die dpa mit. „Nahezu sicher“ ist es für Paul Bergweiler, Großkarnivorenbeauftragter der Landesforstverwaltung für den Norden der Kreise Altenkirchen und Neuwied, dass es sich bei der in Eitorf nachgewiesenen Wolfsfamilie um diejenige handelt, die bereits rund um Weyerbusch Spuren hinterlassen hat. Äußerst unwahrscheinlich sei es daher, dass sich in einem Gelände dieser Größe zwei Wolfsfamilien angesiedelt haben, zumal sich ein Wolf nicht an Landesgrenzen störe. Zusammen mit dem umliegenden Offenland biete der Leuscheid aber einen ausreichend großen Lebensraum für ein Rudel, so Bergweiler.