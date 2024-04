Plus Harschbach Wolfsangriff auf Esel „Florie“ in Harschbach? DNA-Analyse soll Aufschluss geben Von Daniel Dresen i Der siebenjährige Esel "Florie" ist in der Nacht auf Donnerstag (18. April) auf seiner Weide in Harschbach von einem Tier verletzt worden. Foto: Tim Hümmerich Große Aufregung in der 400-Seelen-Gemeinde Harschbach. In der Nacht auf Donnerstag (18. April) ist ein Esel auf einer Weide von einem Tier angefallen und verletzt worden. Ob es sich dabei um einen Wolf oder einen herumstreunenden Hund handelt, ist derzeit noch unklar. Lesezeit: 2 Minuten

Der Nachmittagsspaziergang von Linda Schenkelberg und ihrem Sohn führte auch am Donnerstag (18. April) an der Eselweide ihres Vaters Lothar Hümmerich vorbei. Dort entdeckte sie den kleinsten der vier Esel namens „Florie“. „Der Esel kam zu uns heran und lehnte sich dann an den Zaun, als würde er uns etwas ...