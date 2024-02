Wohnungsbrand in Windhagen: Brandstifter sitzt in der JVA

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Windhagen am Mittwoch, 14. Februar, wurde glücklicherweise niemand verletzt (wir berichteten). Die Polizei hat den Bewohner nun festgenommen – wegen Brandstiftung.

Die Polizei hat den flüchtigen Mieter aus Windhagen wegen des Verdachts der Brandstiftung eines Wohnungsbrands am 14. Februar festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft in der JVA Koblenz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich. Wie die Polizei mitteilt, sei im Rahmen der Brandursachenermittlung eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt worden. Infolge umfangreicher Ermittlungen durch die Kriminalinspektion (KI) Neuwied wurde ein dringender Tatverdacht gegen den flüchtigen Wohnungsmieter begründet. Der Mann wurde am Mittwoch in Linz durch Kräfte der KI Neuwied widerstandslos festgenommen. Gegen den Beschuldigten wurde durch den Haftrichter des Amtsgerichts Koblenz auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet. Der mutmaßliche Brandstifter sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Koblenz, so die Polizei.