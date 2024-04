Plus Neuwied Wohnungsbrand in Heddesdorf: Neun Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich Von Hilko Röttgers i Im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Teichstraße in Neuwied-Heddesdorf hat das Feuer gewütet. Foto: Jörg Niebergall Bei einem Wohnungsbrand in Heddesdorf sind in der Nacht zum Donnerstag neun Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Zudem zogen sich drei Feuerwehrleute bei dem Löscheinsatz leichte Verletzungen zu. Lesezeit: 1 Minute

Die Rettungskräfte wurden gegen 2.55 Uhr alarmiert. Wie die Feuerwehr berichtet, stand der Dachstuhl eines Wohngebäudes im Teichweg beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits lichterloh in Flammen. In der Folge kam es zu einer Brand- und Rauchausbreitung über das Treppenhaus in die unteren Geschosse. Die meisten Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit ...