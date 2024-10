Wohnungsbrand in Breitscheid: Feuerwehr rettet Bewohner

Ein schwerer Brand. und noch zwei Personen im Gebäude: Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach stand am Donnerstag vor einer großen Ausgabe.

In einem Wohnhaus in Breitscheid hat es gebrannt.

In einem Wohnhaus in Breitscheid hat es gebrannt. Foto: Feuerwehr VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ein Wohnungsbrand mit Personenschaden: Unter diesem Stichwort ist die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach am Donnerstag um 12.57 Uhr alarmiert worden. Bereits bei der Anfahrt informierte die Rettungsleitstelle die Feuerwehr, dass sich noch zwei Personen im Gebäude befinden.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellten die Kräfte eine massive Rauchentwicklung aus einem Gebäudeteil und Dachbereich fest, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Die Küche des Gebäudes befand sich im Vollbrand. Ein Bewohner wurde durch die Feuerwehr gerettet, die Bewohnerin, die eigene Löschversuche begonnen hatte, wurde ebenfalls aus dem Gebäude gebracht. Die beiden Betroffenen wurden dem Rettungsdienst zur weiteren Betreuung und Versorgung übergeben.

Unter Atemschutz löschte der Angriffstrupp den Brand in der Küche und brachte diesen unter Kontrolle. Da das Feuer bereits den Giebelbereich erreicht hatte, wurden auch Löscharbeiten am Dachgiebel notwendig. Dann wurde das zum Teil noch glühende Brandgut in den Außenbereich gebracht und dort final gelöscht. Da das Gebäude wegen der Brand- und Rauchauswirkung vorerst nicht bewohnbar ist, wurde gemeinsam mit den Betroffenen eine Unterkunftsmöglichkeit organisiert.

Das Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 15.30 Uhr. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei Straßenhaus.