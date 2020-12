Dattenberg

Das Schicksal alter Gebäude, sobald ein Neubau an anderer Stelle entsteht, ist dem ehemaligen Feuerwehrhaus in Dattenberg ebenfalls nicht erspart geblieben: der Leerstand. Seit 2014 wird das Haus in der Kirchstraße mit seinen mächtigen Rolltoren nun nicht mehr genutzt, wie Ortsbürgermeister Stefan Betzing berichtet. Lange Zeit hatte das alte Feuerwehrhaus keine Priorität bei den Entscheidungen des Gemeinderates, doch das hat sich nun geändert. In der jüngsten Ratsitzung stand die Verwendung des Gebäudes auf der Tagesordnung.