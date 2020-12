Neuwied

Wo sich früher noch Kleingärten aneinanderschmiegten, ragt heute ein imposanter Neubau in den Himmel. „Die Wohnresidenz am Schlosspark“, ein Bauprojekt der Firma Zenz-Massivhaus aus Cochem, ist seit Kurzem fertiggestellt, und die Wohnungen warten darauf, bezogen zu werden. Rund 8,5 Millionen Euro hat das Gebäude gekostet, in dem sich auch die AWO zwei Etagen gesichert hat. Neben neun seniorengerechten Wohnungen im ersten Stock bietet die AWO auch noch eine Tagespflege und 13 Appartements mit Gemeinschaftsflächen im Erdgeschoss an.