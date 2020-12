Wohnmobilpark in Linz: Rat beschließt Potenzialanalyse zum Artenschutz

Linz

Man sieht sie in Andernach am Rhein, gegenüber dem Deutschen Eck in Koblenz und vielen anderen touristischen Hotspots entlang des Mittelrheins: Urlaub auf vier Rädern wird immer beliebter. Laut SWR ist die Anzahl der Wohnmobilzulassungen in Deutschland von 2018 auf 2019 um 9,4 Prozent gestiegen. Aller Voraussicht nach wird das Corona-Jahr diesen Trend noch weiter verstärken. In Linz gibt es einen Busparkplatz zwischen Rheinufer und B 42, auf dem in der Urlaubssaison Wohnmobile stehen. Südlich des Busparkplatzes befindet sich die seit vielen Jahre nicht mehr genutzte Schiffsverladestelle der Basalt AG. Spaziergänger mit und ohne Hund laufen täglich durch das inzwischen wild gewachsene, von Hochwasser und Rückschnitten geprägte Kleinod. Die Stadt Linz plant, hier mit Genehmigung der Basalt AG Wohnmobilstellplätze zu errichten.