Linz

Wohnhausbrand in Linz: Bewohner schwerst verletzt, Hund gestorben, Haus unbewohnbar

Bei einem Wohnhausbrand in Linz ist am Montagvormittag ein Bewohner schwerst verletzt worden, außerdem starb ein Hund an den Folgen des Feuers. Das Haus im Roniger Weg ist derzeit nicht bewohnbar, teilt die Polizei Linz mit.