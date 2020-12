Dattenberg

Auch ohne eigenes Auto mobil sein – das geht auch außerhalb der Großstadt. Im Dattenberger Gemeinderat wurde im vergangenen Jahr auf Initiative der SPD-Fraktion der Grundsatzbeschluss gefasst, Mitfahrerbänke aufzustellen und auszuschildern. In der jüngsten Ratsitzung entschied das Gremium über die Standorte. „Wir wollen drei Mitfahrerbänke. Eine Bank kommt auf den Marktplatz, eine zweite an den Antoniusbrunnen und die dritte in Wallen“, erklärt Ortsbürgermeister Stefan Betzing gegenüber der RZ.