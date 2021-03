Die Niedrigzinsphase ist nach Meinung der Finanzexperten Corona-bedingt auf längere Sicht zementiert. Wie also lege ich als Sparer mein Geld sinnvoll an? Oder besser: Welche Anlageform wirft heutzutage überhaupt noch etwas ab? Was verspricht noch Dividende, wenn schon kein Zinsgewinn mehr zu machen ist? Thomas Paffenholz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied, weiß, auf welches Pferd Kunden aus der Region vor allem setzen.