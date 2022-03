Zwei Wölfe haben in der VG Asbach zwei Ziegen gerissen. Das hat das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) des Landes jetzt bestätigt. Derweil meldet sich die Naturschutzinitiative zu Wort und übt starke Kritik an der vom Asbacher VG-Rat verabschiedeten Resolution und den darin geforderten wolfsfreien Zonen sowie am CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel aus Windhagen, der den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen will.