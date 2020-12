Neustadt

Schockmoment am Montagnachmittag in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach: Im Neustädter Ortsteil Steinshof brannte ein Wochenendhaus lichterloh. Die Feuerwehr der VG Asbach wurde um kurz vor 15 Uhr alarmiert und war binnen Minuten mit mehreren Einheiten unterwegs zum Ort des Brandes. Die Löscharbeiten zogen sich bei dem Vollbrand bis weit in die Abendstunden hin. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person bei dem Brand leicht verletzt, so der Feuerwehrsprecher der VG Asbach, Tim Wessel.