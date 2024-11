Plus Neuwied

Wo sich Neuwieder nicht sicher fühlen: Geringe Beteiligung bei Rundgang mit Stadtverwaltung

Von Rainer Claaßen

i Der Beigeordnete Ralf Seemann (Mitte, blaue Jacke) berichtete den Teilnehmern des Rundgangs in der Nähe des Marienhaus-Klinikums, dass es durchaus alternative Wege gibt im Gegensatz zu sogenannten Schleichwegen, die oft schlecht einsehbar sind. Foto: Rainer Claaßen

Die Themen „Sauberkeit“ und „Sicherheit“ sind für viele Besucher von Neuwieds Innenstadt von großer Bedeutung. In Alltagsgesprächen oder in sozialen Medien sind immer wieder Beschwerden darüber zu hören, dass die Stadtverwaltung hier zu wenig tun würde. Regelmäßig fallen Aussagen wie „am Abend traue ich mich gar nicht mehr in die Stadt“.